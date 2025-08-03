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03 августа 2025 в 17:06

Дерево рухнуло на трех женщин в Дагестане

Дерево рухнуло на трех женщин на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дерево рухнуло на трех женщин на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте, сообщило управление СК РФ по Республике Дагестан. В результате инцидента одна из них погибла, двух госпитализировали. В регионе организовали проверку по факту случившегося.

В Дербенте на территории крепости Нарын-Кала на трех женщин упало дерево. В результате падения дерева одна женщина погибла, — говорится в сообщении.

Ранее в санатории «Москва» города-курорта Кисловодска завершили спасательные работы на месте обвала скальной породы. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, под завалами пострадавших не обнаружено.

По данным МЧС, обрушение площадью около 60 квадратных метров произошло в 20 метрах от санаторного корпуса. Двое пострадавших с травмами средней тяжести были госпитализированы. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности.

До этого спасатели не нашли людей под завалами офисного здания в Екатеринбурге. В городе произошло частичное обрушение строения на улице Мартовской, 8. Специалисты обследовали обрушенные конструкции и в ближайшее время к работам подключат инженерную технику.

Россия
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