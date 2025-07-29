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29 июля 2025 в 23:46

В Кисловодске завершили работы на месте обвала грунта

Глава Кисловодска Моисеев: поисковые работы на месте обвала грунта завершены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасательные работы на месте обвала скальной породы в санатории «Москва» города-курорта Кисловодска завершены. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале, под завалами пострадавших не обнаружено.

Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено. Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу, — написал градоначальник.

По данным МЧС, обрушение площадью около 60 квадратных метров произошло в 20 метрах от санаторного корпуса. Двое пострадавших с травмами средней тяжести госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.

На месте работали 11 спасателей и пять единиц спецтехники. Прокуратура Ставрополья взяла расследование под особый контроль.

Ранее спасатели не нашли людей под завалами офисного здания в Екатеринбурге. В городе произошло частичное обрушение строения на улице Мартовской, 8. Специалисты обследовали обрушенные конструкции и в ближайшее время к работам подключат инженерную технику.

Кисловодск
завалы
грунт
МЧС РФ
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