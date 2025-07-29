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29 июля 2025 в 17:51

Спасатели завершили поиск людей на месте рухнувшего в Екатеринбурге здания

Спасатели не нашли людей под завалами офисного здания в Екатеринбурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасатели не нашли людей под завалами офисного здания в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС по региону. В городе произошло частичное обрушение строения на улице Мартовской, 8.

Специалисты обследовали обрушенные конструкции и подтвердили отсутствие пострадавших. В ближайшее время к работам подключат инженерную технику.

Сигнал о ЧП поступил в полицию от очевидцев. Представитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщил, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб, включая МЧС и скорую помощь. Они оцепили зону вокруг места обрушения.

Здание, построенное в 1963 году, вмещало несколько компаний, включая швейную мастерскую и предприятие по металлообработке. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ветхости конструкций. Также известно, что за день до ЧП на третий этаж были подняты тяжелые станки.

Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев рассказал о последствиях обрушения скально-грунтовой породы на территории санатория в городе-курорте. По его словам, человека, предположительно находящегося под завалами, ищет кинолог с собакой.

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