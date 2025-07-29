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29 июля 2025 в 15:53

Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге

МВД: офисное здание в Екатеринбурге обрушилось из-за ветхости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обрушение офисного здания в Екатеринбурге могло произойти из-за ветхости, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. На месте ЧП работают экстренные службы. Правоохранители организовали проверку.

Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось, — объяснили в МВД.

Здание обрушилось на улице Мартовской в микрорайоне Елизавет Чкаловского района. Информация об обстоятельствах и пострадавших пока не поступала. Находятся ли под завалами люди, неизвестно. К поиску возможных пострадавших подключили кинологов с собаками.

28 июля часть квартир в жилом доме на улице Ляхова в Астрахани, где обрушился подъезд, были расселены. Как сообщал глава региона Игорь Бабушкин, спасатели эвакуировали 16 человек. Для временного размещения людей был открыт пункт в школе № 8. Сообщалось, что в этом доме существует риск повторных обрушений. По информации МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв газа.

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