Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге

Обрушение офисного здания в Екатеринбурге могло произойти из-за ветхости, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. На месте ЧП работают экстренные службы. Правоохранители организовали проверку.

Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось, — объяснили в МВД.

Здание обрушилось на улице Мартовской в микрорайоне Елизавет Чкаловского района. Информация об обстоятельствах и пострадавших пока не поступала. Находятся ли под завалами люди, неизвестно. К поиску возможных пострадавших подключили кинологов с собаками.

28 июля часть квартир в жилом доме на улице Ляхова в Астрахани, где обрушился подъезд, были расселены. Как сообщал глава региона Игорь Бабушкин, спасатели эвакуировали 16 человек. Для временного размещения людей был открыт пункт в школе № 8. Сообщалось, что в этом доме существует риск повторных обрушений. По информации МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв газа.