Жильцы почти 100 квартир съехали из дома в Астрахани до обрушения

Жильцы почти 100 квартир съехали из дома в Астрахани до обрушения В Астрахани в частично обрушившемся доме были расселены 94 из 131 квартиры

Часть квартир в жилом доме на улице Ляхова в Астрахани, где обрушился подъезд, были расселены, заявил глава региона Игорь Бабушкин в рамках оперативного совещания. По его словам, которые передает телеканал «Астрахань 24», сейчас спасатели разбирают завалы, эвакуированы 16 человек.

Из 131 помещения 94 уже сегодня расселено. Остальные по программе 2024 и 2025 года подлежат расселению, — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что для временного размещения людей был открыт пункт в школе № 8. Кроме того, информация о трех пострадавших не подтвердилась. Один маломобильный житель соседнего подъезда был госпитализирован из-за стресса, добавил Бабушкин.

Ранее сообщалось, что на месте ЧП в Астрахани, где обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж, существует риск повторных обрушений. По информации МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв газа. Отмечается, что в здании также находятся ветеринарная клиника и спортивный клуб.

До этого стало известно, что почти 40 квартир были разрушены при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Здание, которое частично обрушилось в результате ЧП, состоит из пяти подъездов и насчитывает 194 квартиры, где проживало около 600 человек.