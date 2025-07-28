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28 июля 2025 в 12:11

Названа вероятная причина обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани

Взрыв газа мог стать причиной обрушения подъезда в пятиэтажном доме в Астрахани

Фото: t.me/mchs_official*

Причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани мог стать взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Ляхова. Сотрудники МЧС России разбирают завалы, эвакуируют жильцов и ведут поиск возможных пострадавших.

По предварительной версии, предположительная причина — взрыв газа, — подчеркнул собеседник агентства.

Уточняется, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Дом, в котором произошло обрушение, построен в 1962 году. У него три подъезда. В здании также находятся ветеринарная клиника и спортивный клуб.

Ранее сообщалось, что в Саратове после взрыва газа в многоэтажке на улице Блинова числятся пропавшими без вести четыре человека. Как уточнил губернатор региона Роман Бусаргин, за медицинской помощью обратились 15 человек, госпитализация им не потребовалась.

До этого стало известно, что семьям погибших в результате взрыва газа в Саратове выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей. Средства направят из резервного фонда правительства Саратовской области. Оценку ущерба проведут сразу после завершения аварийно-спасательных работ.

Астрахань
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МЧС
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