Названо число без вести пропавших после взрыва газа в Саратове

Названо число без вести пропавших после взрыва газа в Саратове Судьба четырех человек после взрыва газа в Саратове остается неизвестной

В Саратове после взрыва газа в многоэтажке на улице Блинова числятся пропавшими без вести четыре человека, сообщили ТАСС в оперативных службах. Спасатели продолжают работу на месте, пытаясь обнаружить возможных пострадавших.

После взрыва и обрушения неизвестна судьба четырёх человек, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове обрушился угловой подъезд. Число погибших возросло до шести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что для жителей разрушенного дома организован временный пункт размещения в близлежащей школе № 103. В учреждении созданы все необходимые условия для временного пребывания пострадавших. В дальнейшем администрация города планирует переселить людей в гостиницу «Сокол», где будет обеспечено полноценное размещение.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что возможной причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование или нарушение правил эксплуатации. Специалист обратил внимание на особую опасность ситуаций, когда утечка газа остается незамеченной.