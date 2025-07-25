Названо число обратившихся за помощью после взрыва газа в Саратове После взрыва в доме в Саратове за медпомощью обратились 15 человек

За медицинской помощью после взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Саратове обратились 15 человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно. Продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу, — уточнил Бусаргин.

По его словам, силы и средства на месте происшествия задействованы в полном объеме, дополнительная помощь не требуется. Продолжаются поисково-спасательные работы: сотрудники МЧС и областной службы спасения работают с осторожностью из-за риска обрушения конструкций. В ночное время будет организовано освещение. Обследование здания начнется после завершения работ под завалами.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове обрушился угловой подъезд. Число погибших возросло до шести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.