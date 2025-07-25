Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 21:17

Названо число обратившихся за помощью после взрыва газа в Саратове

После взрыва в доме в Саратове за медпомощью обратились 15 человек

Фото: Олеся Аксенова/NEWS.ru

За медицинской помощью после взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Саратове обратились 15 человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно. Продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу, — уточнил Бусаргин.

По его словам, силы и средства на месте происшествия задействованы в полном объеме, дополнительная помощь не требуется. Продолжаются поисково-спасательные работы: сотрудники МЧС и областной службы спасения работают с осторожностью из-за риска обрушения конструкций. В ночное время будет организовано освещение. Обследование здания начнется после завершения работ под завалами.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове обрушился угловой подъезд. Число погибших возросло до шести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Саратов
дома
пострадавшие
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится полицейский? 10 сценариев: от секса до иностранного офицера
Россиянина высадили с самолета из Стамбула за оскорбление турок
Киев заполонили рои гигантских насекомых
Британские парламентарии призвали Стармера признать соседа Израиля
Песни Пугачевой потребовали отменить
Стало известно об уничтожении компроматов на Зеленского в Киеве
На Западе раскрыли простой способ завершить конфликт на Украине
«Я предал память дедов»: россиянина осудили за госизмену и вербовку
Заохаете от удовольствия: готовим домашнее желе из черной смородины
Названо число без вести пропавших после взрыва газа в Саратове
Сотрудник ТЦК избил пришедшего на помощь к сыну мужчину
Украинец плюнул в Безуглую во время митинга
Командира группы полка ССО ликвидировали на Сумском направлении
Стало известно, кто может оплатить повышение зарплат ВСУ
Названо число обратившихся за помощью после взрыва газа в Саратове
В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в многоэтажке
В СПЧ высказались об идее поднять демографию в России с помощью мигрантов
Трамп рассказал о главном обмане Барака Обамы
Главу наркобанды принудительно депортируют в Россию
«Наступление северной клешни»: военкор раскрыл обстановку в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.