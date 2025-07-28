Обрушение квартир в астраханской многоэтажке может быть не последним

Обрушение квартир в астраханской многоэтажке может быть не последним Риск повторных обрушений существует на месте ЧП в астраханском жилом доме

Риск повторных обрушений существует на месте чрезвычайного происшествия в пятиэтажном жилом доме в Астрахани, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел на улице Ляхова в Ленинском районе. В построенном в 1962 году доме обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Есть риск повторного обрушения в доме, — заявил собеседник агентства.

По информации МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв газа. Спасатели разбирают завалы, эвакуируют жильцов и ведут поиск возможных пострадавших. Всего в доме три подъезда. В здании также находятся ветеринарная клиника и спортивный клуб.

В июне в результате мощного взрыва в Ивделе Свердловской области в одной из квартир погибли двое жильцов — мужчина и женщина. ЧП привело к масштабным разрушениям и пожару. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

Ранее в Москве произошел сильный пожар со взрывами газовых баллонов. В результате пострадал 57-летний мужчина, получивший 15% ожогов. Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского. По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире, отключенной от коммуникаций из-за долгов.