Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 12:39

Обрушение квартир в астраханской многоэтажке может быть не последним

Риск повторных обрушений существует на месте ЧП в астраханском жилом доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Риск повторных обрушений существует на месте чрезвычайного происшествия в пятиэтажном жилом доме в Астрахани, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел на улице Ляхова в Ленинском районе. В построенном в 1962 году доме обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Есть риск повторного обрушения в доме, — заявил собеседник агентства.

По информации МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв газа. Спасатели разбирают завалы, эвакуируют жильцов и ведут поиск возможных пострадавших. Всего в доме три подъезда. В здании также находятся ветеринарная клиника и спортивный клуб.

В июне в результате мощного взрыва в Ивделе Свердловской области в одной из квартир погибли двое жильцов — мужчина и женщина. ЧП привело к масштабным разрушениям и пожару. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

Ранее в Москве произошел сильный пожар со взрывами газовых баллонов. В результате пострадал 57-летний мужчина, получивший 15% ожогов. Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского. По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире, отключенной от коммуникаций из-за долгов.

Астрахань
многоэтажки
обрушения
чрезвычайные происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу
Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео
Утечки газа на месте взрыва в Астрахани нет
Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО
В списке Эпштейна появилось еще одно известное имя
Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве
Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня
Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»
Стали известны самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»
На Урале женщину приговорили к 24 годам по делу об убийстве ребенка
Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай
«Даст энтузиазм давить еще больше»: политолог о победе Трампа над Европой
Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом
Таиланд раскрыл количество жертв конфликта с Камбоджей
Генпрокуратура назвала причину сбоев в системах «Аэрофлота»
Песков оценил вероятность телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Доллар упадет до 50 рублей? Курс сегодня, 28 июля, что с евро и юанем
Рекордный рой БПЛА, теракт на Кубани, удар фрегата: ВСУ атакуют РФ 28 июля
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.