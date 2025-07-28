Названо число разрушенных взрывом газа квартир в Саратове Почти 40 квартир были разрушены в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове

Почти 40 квартир были разрушены при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Здание, которое частично обрушилось в результате ЧП, состоит из пяти подъездов и насчитывает 194 квартиры, где проживало около 600 человек.

В результате взрыва частично или полностью разрушены 38 квартир, — сообщил источник.

Накануне, 27 июля, в МЧС объявили о завершении поисково-спасательных работ на месте трагедии. Там отметили, что специалисты продолжают собирать и вывозить строительный мусор. Для семей погибших организована оперативная психологическая помощь.

Инцидент произошел 25 июля, жертвами взрыва стали семь человек, еще 18 человек пострадали. В числе погибших оказалась девушка, которая незадолго до трагедии, 21 июля, отметила свой 32-й день рождения. Вместе с ней погибли супруг и четырехлетний сын.

Тем временем губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о выплате материальной помощи семьям погибших при взрыве газа. По его словам, они получат финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда, который находится в распоряжении областного правительства.