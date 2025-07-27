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27 июля 2025 в 18:42

Поисково-спасательные работы после взрыва газа в Саратове завершились

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове, который частично обрушился в результате взрыва газа, завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что специалисты продолжают собирать и вывозить строительный мусор. Для семей погибших организована оперативная психологическая помощь.

Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове завершены. На месте продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора. Психологи МЧС России помогают пострадавшим и родственникам погибших, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на месте взрыва бытового газа в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове продолжают работать спецслужбы. К устранению завалов подключились профессиональные альпинисты из спецотделения областной спасательной службы.

До этого Бусаргин объявил о выплате материальной помощи семьям погибших при взрыве газа. По его словам, они получат финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда, который находится в распоряжении областного правительства.

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