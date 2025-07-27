Погибшая при ЧП в Саратове семья незадолго до трагедии отмечала праздник

Погибшая при ЧП в Саратове семья незадолго до трагедии отмечала праздник Погибшая при взрыве в Саратове незадолго до трагедии отметила 32-летие

Погибшая при взрыве в жилом доме в Саратове девушка незадолго до трагедии, 21 июля, отмечала свой 32-й день рождения, передает RG.RU. Вместе с ней погибли супруг и четырехлетний сын.

По данным источника, девушка родилась в приграничном с Казахстаном Александрове Гае. Она окончила школу с серебряной медалью, поступила на химический факультет городского университета. Погибший супруг также родился в Александрове Гае, окончил университет путей сообщения, работал начальником железнодорожной станции.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов еще одного погибшего — им оказался мужчина. Согласно последним данным, жертвами взрыва стали семь человек, еще 18 человек пострадали. По данным Telegram-канала «112», пропавшими без вести после взрыва числятся девять взрослых и один ребенок. Спасатели продолжают работу на месте.

До этого губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что семьям погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей. По его словам, пострадавшие также получат всю необходимую поддержку.