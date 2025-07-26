Мертвого мужчину извлекли из-под завалов дома после взрыва газа в Саратове

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов многоэтажного дома в Саратове, который частично обрушился в результате взрыва газа, сообщили ТАСС в областной службе спасения. Там отметили, что погибшими числятся семь человек — мужчина, о котором идет речь, был занесен в списки.

Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход, — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. В ближайшее время спасатели приступят к обследованию верхних этажей поврежденного здания с использованием специального альпинистского оборудования.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Саратове, который частично обрушился в результате взрыва газа, тело еще одного погибшего. В МЧС отметили, что речь идет о женщине.