Мертвую женщину обнаружили под завалами дома после взрыва газа в Саратове

Мертвую женщину обнаружили под завалами дома после взрыва газа в Саратове

Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Саратове, который частично обрушился в результате взрыва газа, тело еще одного погибшего, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС. Там отметили, что речь идет о женщине.

Обнаружена женщина, — сообщили в МЧС.

Таким образом, число погибших в результате трагедии выросло до семи, в их числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в оперативных службах сообщили, что в Саратове после взрыва газа числились пропавшими без вести четыре человека. Спасатели продолжают работу на месте, пытаясь обнаружить возможных пострадавших.

В свою очередь губернатор региона Роман Бусаргин информировал, что для жителей разрушенного дома организован временный пункт размещения в близлежащей школе № 103. В учреждении созданы все необходимые условия для временного пребывания пострадавших. В дальнейшем администрация города планирует переселить людей в гостиницу «Сокол», где будет обеспечено полноценное размещение.