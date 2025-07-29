Кинолог с собакой ищет человека под обвалами в Кисловодске

Кинолог с собакой ищет человека под обвалами в Кисловодске Власти Кисловодска допустили, что человек может находиться под обвалами породы

Человек может находиться под завалами скально-грунтовой породы в Кисловодске, сообщил в Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев. Глава администрации уточнил, что его ищет кинолог с собакой. Спасатели уже приступили к разбору завала после обрушения породы.

Работает кинолог с собакой — по предварительной информации, под обвалом может находиться человек, — уточнил Моисеев.

ЧП произошло на территории местной здравницы во вторник, 29 июля. По данным властей, обрушение грунта зафиксировали в санатории «Москва», в результате чего пострадали два туриста, приехавшие из Тольятти. На место незамедлительно прибыла скорая помощь и спасатели МЧС. Моисеев сообщал, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее в Хабаровском крае 23-летний студент-практикант пострадал из-за обрушения породы на руднике. Местная прокуратура сообщила, что молодой человек погиб в больнице. Трагедия произошла на руднике Молодежный в Солнечном районе.

В июне в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области обрушились стены из-за горного удара. В результате под завалами оказались двое горняков.