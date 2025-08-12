Пытавшемуся изнасиловать столб россиянину едва не проломило голову

Житель Ставрополя едва не погиб при попытке изнасиловать фонарный столб, сообщает Telegram-канал «Типичный Ставрополь». По его информации, инцидент произошел в Октябрьском районе города, когда компания из трех молодых людей прогуливалась мимо ЖК «Красный металлист».

Судя по появившимся в Сети кадрам, внезапно один из юношей подошел к столбу и начал имитировать половой акт. Из-за того, что ставрополец очень сильно раскачал конструкцию, тяжелый плафон освещения рухнул вниз в сантиметрах от головы ставропольца. После произошедшего все трое поспешно ретировались.

Ранее Лазаревский районный суд Сочи наказал 11 участников «голого» заплыва в Черном море. Пятерых мужчин и шесть женщин, которые решили поплавать без купальников, признали виновными в мелком хулиганстве. Теперь им предстоит выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

До этого жительница Балашихи плюнула в незнакомого 11-летнего ребенка на скейтборде и ударила его ногой в спину. Когда мальчик проезжал мимо женщины, то притормозил, чтобы не задеть ее. В этот момент она резко развернулась и пнула его, после чего скрылась.