07 августа 2025 в 19:47

Заплыв без купальников обернулся для отдыхающих разбирательством в суде

Суд в Сочи оштрафовал пятерых мужчин и шесть женщин за купание в голом виде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лазаревский районный суд Сочи наказал 11 участников «голого» заплыва в Черном море, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Пятерых мужчин и шесть женщин признали виновными в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Им предстоит выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

Группа отдыхающих решила устроить заплыв без купальников утром 6 августа. Они находились на общественном пляже в абсолютно голом виде, ничуть не смущаясь того, что кроме них там находились другие люди.

Суд, рассмотрев материалы, счел установленной вину каждого в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

О массовом нудистском заплыве в курортном поселке Вардана стало известно накануне. Полностью оголившись, пловцы синхронно поприветствовали проезжающий поезд, а затем, образовав цепь, зашли в воду. Очевидцы предположили, что ныряльщики были в неадекватном состоянии. Среди свидетелей перфоманса были дети, указали они.

суды
Сочи
Краснодарский край
Черное море
отдых
штрафы
