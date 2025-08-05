Россиянка плюнула в незнакомого мальчика на скейтборде и напала на него

Россиянка плюнула в незнакомого мальчика на скейтборде и напала на него Женщина плюнула в незнакомого ребенка и ударила его ногой в спину в Подмосковье

Женщина плюнула в незнакомого 11-летнего ребенка на скейтборде и ударила его ногой в спину в Балашихе, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на СК РФ. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

По предварительным данным, мальчик катался на скейтборде в сопровождении матери. Когда он проезжал мимо женщины, то притормозил, чтобы не задеть ее. В этот момент она резко развернулась к мальчику и пнула его, а после этого скрылась.

Инцидент произошел на пешеходном мосту в сторону Заречной улицы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования взяла под контроль Балашихинская городская прокуратура.

Ранее в Башкирии нетрезвая женщина набросилась на врача скорой помощи, который приехал на вызов к ее сыну. Инцидент произошел в Миякинском районе. Женщина вызвала медиков, когда семилетнему ребенку стало плохо.