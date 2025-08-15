Запорожье, Часов Яр, Лиман: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 августа

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных фронтах СВО. Какие последние новости выходили сегодня, 15 августа 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Орехово, Удачного, Покровска, Часов Яра, Красного Лимана

WarGonzo

«Запорожский фронт. Несмотря на активные контратаки противника, ВС РФ продолжают штурм южной части Степногорска. На Ореховском участке войска РФ расширяют плацдарм на юго-восточной стороне села Малая Токмачка. Донецкий фронт. На Южно-Донецком направлении сообщается о боях на окраине Александрограда. Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Искра. На Покровском направлении продолжаются бои в Удачном, а также в районе Родинского. По сведениям отдельных источников, в районе Золотого Колодезя ВСУ стянули резервы и предприняли контратаку, однако позиции РФ на участке это не изменило. Также сообщается о тактических успехах войск РФ в районе стратегической трассы Доброполье — Краматорск. На Константиновском направлении фиксируется продвижение войск РФ со стороны Полтавки в направлении Софиевки. Минобороны РФ подтвердило освобождение Щербиновки», — передают авторы канала.

WarGonzo также отметил, что на Часовоярском направлении сообщается о продвижении ВС РФ в Николаевке.

«Краснолиманское направление. ВС РФ улучшают свое тактическое положение в районе сел Шандриголово и Среднее. Продолжается штурм Заречного со стороны Торского, противник упорно сопротивляется. Харьковское направление. На Волчанском направлении сражения в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Синельниково. На Купянском направлении сохраняется напряженная ситуация в районе Радьковки и Соболевки. Продолжаются бои в районе Боровой. Сумское направление. Поступают сведения, что войска РФ штурмуют приграничное село Новоконстантиновка. В районах Кондратовки и Юнаковки бои без изменений на ЛБС», — добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Сумском направлении отражены контратаки ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки. Идут бои в Юнаковке. На Харьковском направлении в районе Волчанска ожесточенные бои на левом берегу р. Волчьей, наши продолжают расширение плацдарма. Западнее Синельниково противник перебросил резервы и провел две безуспешные контратаки. На Константиновском направлении Минобороны сообщило об освобождении Щербиновки, продолжаются бои в районе села. На северо-восточной и восточной окраинах Родинского ВС России ведут штурм. В Днепропетровской области, пишет противник, российские войска продвинулись вдоль лесополос севернее Малиевки и юго-западнее Воскресенки», — отметили авторы канала.

Они также обратили внимание, что на Южно-Донецком направлении освобожден очередной населенный пункт Искра на границе с Днепропетровской областью.

«В селе более 700 строений и хорошо укрепленный узел обороны ВСУ. В южной части ДНР остались только два подконтрольных ВСУ населенных пункта — Александроград и Камышеваха. На Запорожском фронте на участке Малой Токмачки наши малые штурмовые группы при поддержке артиллерии и дронов расширяют зону контроля с юго-восточной стороны села. Усматривается замысел перерезать логистические маршруты от Орехова и Запорожья. Кроме того, идет штурм южной части Степногорска, ситуация сложная, противник пытается прорваться малыми группами к нам в тыл. На Херсонском направлении усилены удары ВС России по вражескому берегу, откуда эвакуированы гражданские», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Дневник десантника»

«Дроноводы 98-й дивизии ВДВ отрубают логистику противника на Константиновском направлении. Расчет барражирующего боеприпаса „Ланцет“ гвардейской артиллерийской бригады ВДВ уничтожил американскую гаубицу М777 и САУ „Богдана“ ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Операторы ударных БПЛА 108-го ДШП уничтожили пехоту ВСУ, сорвав их ротацию в районе н. п. Плавни Запорожской области», — рассказали авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

