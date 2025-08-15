Наступление ВС РФ на Харьков 15 августа: куча потерь, освобождение Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 15 августа 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 15 августа: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении в районе Волчанска ожесточенные бои на левом берегу р. Волчьей, где „северяне“ продолжают расширение плацдарма. Опасная ситуация складывается для ВСУ на востоке города. В лесу возле Синельниково противник пытается контратаковать силами прибывших подкреплений. На левом берегу реки Волчьей „Воины Севера“, отразив одну контратаку ВСУ, продвинулись на 200 метров и заняли два технических здания. Есть продвижение в направлении Тихого», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что в лесу западнее Синельниково ВСУ перебросили резервы и провели две контратаки, но имеют кучу потерь.

«Обе отражены, штурмовые группы ВСУ с потерями отошли на исходные позиции. Прибывшие подкрепления в лице 72-й ОМБр ВСУ в н. п. Избицкое Харьковской области уже несут потери. Российской авиацией уничтожено крупное скопление личного состава бригады. В результате авиаудара ФАБ-500 противник потерял более 10 человек убитыми и ранеными. На Липцевском участке фронта враг активных действий не предпринимал. „Северяне“ сосредоточили усилия на поиске и уничтожении боевых групп ВСУ в Липцах. На участке фронта Меловое — Хатнее российская авиация отработала по позициям украинских формирований в районе Амбарного, накрыв крупный опорник врага. Продолжают работать ТОС», — добавил «Северный ветер».

ФАБ-500 Фото: МО РФ

Военный блогер Олег Царев пишет, что на Купянском направлении идут упорные бои в районе Радьковки и Соболевки.

«Появляются сообщения о боях в Петропавловке восточнее Купянска, но они нуждаются в подтверждении. Интенсивные бои в районе Боровой и Колесниковки. На Харьковском направлении без изменений на земле», — добавил он.

Военкор Юрий Котенок передает, что российские подразделения атакуют Купянск с северо-запада и ведут бои в районе улиц Алексеевской, Юбилейной и Конституции, продвигаясь в городской застройке.

«На восточной стороне от р. Оскол наши подразделения взяли Степовую Новоселку, продвинулись севернее вдоль трассы Н-26 и ведут штурм Петропавловки. Ожесточенные бои — в районе Московки и Кондрашовки. Со стороны Синьковки наши подразделения атакуют в направлении Петропавловки. Южнее противник ожидает форсирование р. Оскол в районе Колесниковки. Операция по освобождению Купянска вступает в решающую фазу», — добавил он.

В Минобороны РФ вчера заявили, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Синельниково Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, девять автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая два производства НАТО, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск Харьковской области, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 225 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. Уничтожены восемь станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

