Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 03:17

«Их стачивают в ноль»: ВСУ используют последние силы в Юнаковке

ТАСС: украинское командование кидает на передовую в Юнаковке последние резервы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командование 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины направляет последние резервные подразделения на передовую в районе Юнаковки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур. Это происходит потому, что командир бригады полковник Юрий Гупалюк практикует переподчинение своих бойцов другим подразделениям.

156-ю бригаду стачивают под ноль в Юнаковке. Мы уже неоднократно писали о порочной практике комбрига Гупалюка раздавать свой личный состав в другие подразделения. Это привело к тому, что в штурмах и на позициях приходится использовать резервы, — заявил собеседник агентства.

По его словам, в Сети стали распространяться некрологи убитых военнослужащих резервной роты 156-й бригады. А это значит, что последние остатки живой силы «выдергиваются» на передовую.

Уцелевших бойцов бригады после ранений ожидает лишь краткосрочная реабилитация в госпиталях с последующим возвращением на передовую, считает источник. По его данным, ситуация наглядно показывает критическое истощение украинских резервов.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали вывод наемников и элитных подразделений из Купянска Харьковской области. Это может свидетельствовать о подготовке к возможной сдаче города.

Юнаковка
резервы
ВСУ
истощение
