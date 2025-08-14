Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 16:47

«Готовят к сдаче»: ВСУ вывели элитные части из Купянска

РИА Новости: ВСУ выводят элитные подразделения из Купянска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины начали вывод наемников и элитных подразделений из Купянска Харьковской области, сообщил представитель подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке к возможной сдаче города.

Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть «контрактников с опытом», идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные, — заявил источник.

Прежде в силовых структурах сообщали, что ВСУ лишились большей части путей снабжения своей группировки в этом районе. Отмечается, что Купянск имеет стратегическое значение для обороны украинских сил в восточной части Харьковской области. Город расположен на реке Оскол, которую российские войска уже форсировали к северу от населенного пункта.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ стягивают резервы к Дружковке и Краматорску. По его словам, украинская армия сосредоточена на предотвращении наступления на этих направлениях и перебрасывает командные пункты из Купянска и Красноармейска (Покровска).

ВСУ
подполье
Купянск
Харьковская область
