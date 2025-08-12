Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:12

Названы населенные пункты, куда ВСУ активно стягивают резервы

Военэксперт Матвийчук: ВСУ стягивают резервы к Дружковке и Краматорску

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины стягивают резервы к Дружковке и Краматорску, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинская армия сосредоточена на предотвращении наступления на этих направлениях и перебрасывает командные пункты из Купянска и Покровска (Красноармейска).

В Купянске наши войска также вошли в город. Город окружен, что не дает противнику возможности ни подводить резервы, ни выводить оттуда войска. Эти данные подтверждают мои размышления о том, что Киев спешно выводит из этих городов (Купянска и Покровска. — NEWS.ru) командование офицеров и передислоцирует пункты управления, группируя силы в направлении Дружковки и Краматорска. Это говорит о том, что противник не намерен больше перебрасывать резервы для удержания Покровска, он сосредотачивает усилия на недопущении развития наступления в направлении этих городов, — поделился Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что военнослужащие ВС России «пробили клин» в украинской армии на 20 километров между Покровском и Константиновкой. По его данным, бойцы девятой и 39-й мотострелковых бригад зачистили районы сел Бойковка, Панковка и Затышок, а затем начали наступление, помешав ВСУ провести ротацию. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ДНР
СВО
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
