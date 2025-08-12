Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов в ДНР Mash: ВС России пробили клин между Красноармейском и Константиновкой

Военнослужащие ВС России «пробили клин» в украинской армии на 20 километров между Красноармейском и Константиновкой, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, бойцы девятой и 39-й мотострелковых бригад зачистили районы сел Бойковка, Панковка и Затышок, а затем начали наступление, помешав ВСУ провести ротацию. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам российских военных, их встречали укрепления, на которых никого не осталось. Источники утверждают, что из-за плохой подготовки и снабжения украинским бригадам теробороны в районе города Добропольеч пришлось отступить на тыловые позиции.

Тем временем в Красноармейске ВС РФ расширяют контроль на юге города. Они заняли 11 жилых улиц, а также Константино-Еленинскую церковь и авторынок. Также российские военные перерезали трассу из Краматорска, по которой ВСУ подвозили боеприпасы и резервы. Красноармейск находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка и является одним из важнейших узлов ВСУ в ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько подразделений ВСУ оказались в огневом мешке у поселка Клебан Бык под Константиновкой. По его словам, украинские военные больше не смогут выбраться с этого участка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.