Несколько подразделений ВСУ оказались в огневом мешке у поселка Клебан Бык под Константиновкой, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинские военные больше не смогут выбраться с этого участка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

У поселка Клебан Бык под Константиновкой в огневом мешке оказались несколько подразделений сразу трех бригад противника, — сказал он.

Ранее российские военные Южной группировки войск уничтожили лодку ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В Минобороны отметили, что оба берега водохранилища находятся под огневым контролем подразделений.

Также операторы БПЛА совместно с артиллеристами Южной группировки войск ВС РФ выявили и поразили узел связи противника на Константиновском направлении. Цели находились в районе населенного пункта Федоровка в ДНР.

9 августа российские военные взяли под контроль Яблоновку в ДНР. Как объяснил военный корреспондент Александр Коц, этим ВС РФ еще больше отрезали Константиновку от «большой земли».