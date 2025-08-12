Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:52

ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Несколько подразделений ВСУ оказались в огневом мешке у поселка Клебан Бык под Константиновкой, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинские военные больше не смогут выбраться с этого участка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

У поселка Клебан Бык под Константиновкой в огневом мешке оказались несколько подразделений сразу трех бригад противника, — сказал он.

Ранее российские военные Южной группировки войск уничтожили лодку ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В Минобороны отметили, что оба берега водохранилища находятся под огневым контролем подразделений.

Также операторы БПЛА совместно с артиллеристами Южной группировки войск ВС РФ выявили и поразили узел связи противника на Константиновском направлении. Цели находились в районе населенного пункта Федоровка в ДНР.

9 августа российские военные взяли под контроль Яблоновку в ДНР. Как объяснил военный корреспондент Александр Коц, этим ВС РФ еще больше отрезали Константиновку от «большой земли».

ВСУ
ДНР
СВО
военные
