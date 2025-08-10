Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ Армия России поразила узел связи ВСУ на Константиновском направлении

Операторы БПЛА совместно с артиллеристами Южной группировки войск Вооруженных сил России выявили и поразили узел связи противника на Константиновском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки. Цели находились в районе населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике.

На Константиновском направлении в районе села Федоровка в ДНР расчетом БПЛА разведывательного подразделения Южной группировки войск был обнаружен узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Точный сброс боеприпаса с квадрокоптера лишил противника связи, — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Он находился в районе населенного пункта Катериновка. Цель была уничтожена точным ударом артиллерийского орудия «МСТА-Б».

Ранее армия России установили контроль над населенным пунктом Яблоновка в ДНР. Как объяснил военный корреспондент Александр Коц, таким образом войска еще больше отрезали Константиновку от «большой земли».