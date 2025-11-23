Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 11:23

Названы страны с наибольшими запасами золота в мире

«РБК»: лидерами по объему покупок золота стали Польша, Казахстан и Азербайджан

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
С начала 2025 года центральные банки приобрели 200 тонн золота, передает «РБК» со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Среди лидеров по объему покупок оказались Национальный банк Польши (+67 тонн), Казахстан (+40 тонн) и Азербайджан (+38 тонн).

За период с января по сентябрь 2025 года Россия продала 6,2 тонны золота. Центральный банк России в сентябре вернул в резерв 3,1 тонны, однако в октябре снова реализовал аналогичное количество. Несмотря на эти операции, Россия по-прежнему занимает пятое место в мировом рейтинге стран по объему золотых резервов, уступая США, Германии, Италии и Франции.

По состоянию на 1 ноября запасы золота России составляют 74,8 млн тройских унций, что эквивалентно 2326,54 тоннам. В денежном выражении стоимость этих резервов оценивается примерно в $248,3 млрд. При текущем курсе рубля это составляет около 21 трлн рублей.

Россия продолжает лидировать среди своих ближайших конкурентов — Индии и Китая. Япония, Турция и Нидерланды занимают восьмое, девятое и десятое места соответственно.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России за последний год выросли на рекордные $92 млрд (почти 7,5 трлн рублей). Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. С октября 2020 по октябрь 2024 года резервы пополнились на $69 млрд (более 5,5 трлн рублей). На 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находится золотых слитков на сумму $299,8 млрд.

