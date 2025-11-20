Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 18:13

Международные резервы России выросли за неделю на $14,3 млрд

Банк России сообщил о росте международных резервов до $734,1 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Объем международных резервов России продемонстрировал значительный рост, сообщил Центральный банк РФ. Согласно обнародованным данным, на 14 ноября 2025 года показатель достиг отметки в $734,1 млрд.

Как уточняется в официальном релизе регулятора, за отчетную неделю с 7 по 14 ноября объем резервов увеличился на $14,3 млрд, что соответствует росту на 2,0%. Основной причиной положительной динамики стала благоприятная переоценка стоимости активов.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные $92 млрд. По данным Центробанка, что это больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые. Уточнялось, что в предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму — $69 млрд.

До этого стало известно, что Индия значительно ускорила процесс репатриации золотых запасов из зарубежных хранилищ. Согласно информации СМИ, более 65% золотого резерва страны теперь размещается на национальной территории, что почти вдвое превышает показатели четырехлетней давности.

