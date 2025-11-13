Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 07:22

Золотой запас России резко увеличился

Золотые резервы России за 12 месяцев увеличились на рекордные $92 млрд

Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные $92 млрд (почти 7,5 трлн рублей), передает РИА Новости по данным ЦБ. В материале сказано, что это больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Уточняется, что в предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму — $69 млрд (более 5,5 трлн рублей). Журналисты отметили также, что на 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на $299,8 млрд, хотя еще годом ранее их стоимость составляла $207,7 млрд.

Ранее выяснилось, что международные резервы России на 24 октября 2025 года сократились на $11,2 млрд (901,6 млрд рублей) до $731,2 млрд после обновления рекорда неделей ранее, сообщает Центробанк. По данным регулятора, снижение на 1,5% произошло преимущественно из-за отрицательной переоценки. Резервы по состоянию на 10 октября текущего года показали рост на $7 млрд (553,5 млрд рублей) и составляли $729,5 млрд, тем самым обновив рекорд.

До этого стало известно, что Индия значительно ускорила процесс репатриации золотых запасов из зарубежных хранилищ. Согласно информации СМИ, более 65% золотого резерва страны теперь размещается на национальной территории, что почти вдвое превышает показатели четырехлетней давности.

