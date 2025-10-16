Международные резервы России побили новый рекорд

Международные резервы России по состоянию на 10 октября 2025 года выросли на $7 млрд (553,5 млрд рублей) и составили $729,5 млрд (58,6 трлн рублей), тем самым обновив рекорд, сообщается на официальном сайте Центрального банка РФ. По информации регулятора, рост во многом обусловлен положительной переоценкой активов.

Международные резервы по состоянию на конец дня 10 октября 2025 года составили $729,5 млрд, увеличившись за неделю <…> на 1,0%, в основном из-за положительной переоценки, — подчеркнули в ЦБ.

Отмечается, что международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые есть в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в международном валютном фонде и монетарного золота, уточнили в регуляторе.

