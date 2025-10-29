Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:46

Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину

Bloomberg: Резервный банк Индии увеличил внутреннее хранение золота до рекорда

Золотые слитки Золотые слитки Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Индия значительно ускорила процесс репатриации золотых запасов из зарубежных хранилищ, сообщает агентство Bloomberg. Согласно опубликованным данным, более 65% золотого резерва страны теперь размещается на национальной территории, что почти вдвое превышает показатели четырехлетней давности.

В течение первых шести месяцев текущего финансового года индийские власти организовали возвращение примерно 64 тонн драгоценного металла. Доля золота в общем объеме международных резервов государства увеличилась с 11,70% в марте до 13,92% по состоянию на конец сентября.

На сегодняшний день общий объем золотых запасов Индии достиг 880 тонн, из которых 576 тонн хранятся внутри страны. Этот показатель является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, тогда как в сентябре 2022 года локально размещалось лишь около 38% всего золотого резерва.

Эксперты связывают эту тенденцию с глобальной экономической нестабильностью и прецедентом заморозки международных резервов России. Главный экономист IndusInd Bank Ltd. Гаурав Капур подчеркнул, что в современных условиях центральные банки предпочитают держать золото под непосредственным контролем.

Параллельно с репатриацией золота Индия продолжает политику диверсификации международных резервов, сокращая зависимость от американского доллара. Резервный банк страны последовательно уменьшает объемы инвестиций в казначейские обязательства США, причем этот процесс начался еще до введения Вашингтоном повышенных пошлин на индийские товары.

Ранее Трамп предупредил Индию о возможном введении огромных пошлин в случае продолжения закупок российской нефти, сославшись на заявление премьер-министра Нарендры Моди о готовности отказаться от российских энергоресурсов. Теперь страна, ставшая крупнейшим морским импортером нефти из РФ после санкций, подверглась давлению со стороны Вашингтона.

