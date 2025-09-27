Марочко рассказал, почему для россиян важно освобождение Юнаковки Марочко: освобождение Юнаковки спасет жителей Курской области от ударов ВСУ

Освобождение российской армией населенного пункта Юнаковка Сумской области обезопасит от ударов жителей приграничья Курской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, для закрепления результатов бойцам «предстоит тяжелая работа».

Потому что юго-западнее от Юнаковки находится населенный пункт Храповщина, который находится на возвышенности. Также южнее Юнаковки находится ряд высот, которые, к сожалению, еще находятся за украинскими боевиками. Поэтому предстоит еще очень тяжелая работа, — отметил аналитик.

Ранее солдат ВСУ с позывным Алекс заявил, что российские военные установили полный контроль в части Харьковской области, используя ударные беспилотники. С помощью дронов Вооруженные силы РФ осуществляют мониторинг территории и наносят удары по целям. Министерство обороны России эти данные не комментировало.

До этого Минобороны передавало новость о ликвидации мест запуска беспилотников и пунктов дислокации ВСУ. Ведомство информировало о нанесении ударов по 138 районам, где находились украинские формирования и иностранные наемники.