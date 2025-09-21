ВС РФ поразили базы дронов и наемников ВСУ

Подразделения Вооруженных сил России успешно поразили места запуска дронов украинской армии, заявили в Минобороны РФ. Там также отметили, что ВС России ударили по пунктам временной дислокации наемников ВСУ.

Нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, — сказано в сводке ведомства.

До этого расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» российских войск нанес удар по расположению украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПС в Черниговской области. Как сообщило Министерство обороны РФ, ЗРК противника находился в населенном пункте Прогресс. В результате удара были уничтожены радиолокационная станция с системой наведения, две пусковые установки, кабину боевого управления, а также две единицы автотранспорта.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Операция проводилась в ночь на 20 сентября. По данным министерства, в результате были поражены предприятия, занимающиеся разработкой ОТК «Сапсан».