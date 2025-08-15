Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 07:55

Украинцы активно делятся информацией о ТЦК с российскими войсками

Алаудинов: украинцы передают информацию о местонахождении ТЦК российским войскам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские граждане осуществляют массовое содействие российским военным в выявлении и уничтожении территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, местные жители активно передают информацию о расположении объектов, пишет ТАСС.

Жители Украины активно включились в борьбу против ТЦК, очень сильно помогают нам. И в том числе та информация, которая предоставляется нам жителями Украины, помогает нам выбивать те центры, которые, как мы каждый день видим, на территории Украины перестают существовать, — подчеркнул командир спецподразделения «Ахмат».

Алаудинов отметил, что такая позиция украинцев свидетельствует об их осознании разрушительной политики Киева. По мнению генерала, граждане Украины понимают, что ответственность за конфликт лежит на руководстве страны и его западных кураторах.

В российском военном ведомстве подчеркивают важность получаемой от местных жителей информации для успешного проведения специальной военной операции. Поступающие данные позволяют точечно поражать военные объекты, минимизируя риски для гражданского населения.

Ранее сообщалось, что в Западной Украине сотрудники ТЦК задержали двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Священника Федора Гнетецкого и диакона Ивана Дмитрука насильно вывезли и уже несколько дней перевозят между военными полигонами в Черновицкой области (Буковина).

Украинцы активно делятся информацией о ТЦК с российскими войсками
