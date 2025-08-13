Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сотрудники ТЦК насильно схватили двух священников УПЦ на западе Украины

Сотрудники ТЦК на Украине Сотрудники ТЦК на Украине Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Западной Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Telegram-канал «Первый казацкий». По его информации, священника Федора Гнетецкого и диакона Ивана Дмитрука насильно вывезли и уже несколько дней перевозят между военными полигонами в Черновицкой области (Буковина).

Сотрудники ТЦК похитили двух священнослужителей УПЦ на Буковине, — говорится в публикации.

Обстоятельства их задержания пока не раскрываются в деталях. Официальных комментариев от властей или военного ведомства пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Черновцах сотрудники ТЦК задержали священника УПЦ. Инцидент произошел 7 августа и вызвал большой резонанс. Речь шла о священнике Черновицко-Буковинской епархии отце Карпе. Позже появилась информация, что его отпустили.

До этого протоиерей канонической Украинской православной церкви Александр Шимонович и его брат были похищены сотрудниками военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье. Их могли увезти в территориальный центр комплектования.

священники
военкомы
Украина
задержания
