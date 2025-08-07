Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 21:18

Сотрудники ТЦК задержали священника УПЦ

СПЖ: украинские военкомы задержали священника УПЦ в Черновцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Черновцах сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) задержали священника Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в Telegram Союз православных журналистов. Инцидент произошел 7 августа и вызвал большой резонанс.

По информации СПЖ, речь идет о священнике Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отце Карпе. Организация утверждает, что инцидент имел признаки похищения.

Сейчас отец Карп находится в территориальном центре комплектования, — сообщили журналисты.

Официальные комментарии от представителей ТЦК или правоохранительных органов Черновцов на момент публикации отсутствуют. Позже в СПЖ сообщили, что отца Карпа отпустили.

Ранее сообщалось, что протоиерей канонической Украинской православной церкви Александр Шимонович и его брат были похищены сотрудниками военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье. Как сообщил Союз православных журналистов, их могли увезти в территориальный центр комплектования.

До этого в Виннице вспыхнул бунт против сотрудников ТЦК. В ночь на 2 августа возле стадиона «Локомотив», куда привезли мобилизованных, собрались сотни возмущенных украинцев. Протестующие сломали ворота, одна из женщин легла под автобус, а полиция с применением силы разгоняла толпу.

Украина
военкомы
УПЦ
священники
