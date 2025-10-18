Сотрудник ТЦК в Харькове залил людей слезоточивым газом

В Харькове сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) применил слезоточивый газ против жителей города, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Они пытались помешать насильственной мобилизации мужчин, которых загружали в автобус.

В ходе конфликта один из сотрудников распылил газ в лицо протестующим, окружившим автобус, — сказал собеседник агентства.

Харьковчане окружили транспортное средство и били по дверям. Так они пытались заблокировать движение сотрудников ТЦК. Источник агентства добавил, что поведение украинцев все больше напоминает гражданское восстание. Люди активно противодействуют принудительной мобилизации и действиям военкомов.

Ранее стало известно, что в Одесской области грузовик наехал на двух сотрудников территориального центра комплектования. Оба военкома скончались на месте происшествия. Иные обстоятельства инцидента не уточняются.

Тернопольский ТЦК также начал привлекать боевые подразделения для проведения мобилизационных мероприятий. Как уточнили военкомы, участие военнослужащих с боевым опытом должно повысить доверие населения к процедуре призыва и обеспечить соблюдение правовых норм.