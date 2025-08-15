В Китае заговорили о дефиците редкоземельных металлов из-за Запада FT: Китай предостерег компании Запада от накопления редкоземельных металлов

Китай предупредил западные компании, что наращивание запасов редкоземельных металлов может привести к еще большему дефициту на мировом рынке, рассказали в Financial Times со ссылкой на источники. Речь Пекина касалась в том числе магнитов, которые используют для производства электродвигателей и в других критически важных отраслях.

Журналисты отметили, что КНР является лидером на рынке редкоземельных металлов. На страну приходится около 90% мировой переработки сырья и 94% выпуска постоянных магнитов. При этом СМИ утверждают, что в Пекине жестко контролируют поставки ресурсов, которые необходимы для производства высокотехнологичных товаров.

По данным журналистов, Китай может намеренно ограничивать экспорт. Эксперты считают, что в Поднебесной редкоземельные металлы используют как «рычаг давления».

Ранее правительство Китая призвало местные компании отказаться от использования процессоров H20 американской компании Nvidia. По информации СМИ, в особенности это касается государственных проектов и сфер, связанных с национальной безопасностью.