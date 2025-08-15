Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:09

В Китае заговорили о дефиците редкоземельных металлов из-за Запада

FT: Китай предостерег компании Запада от накопления редкоземельных металлов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китай предупредил западные компании, что наращивание запасов редкоземельных металлов может привести к еще большему дефициту на мировом рынке, рассказали в Financial Times со ссылкой на источники. Речь Пекина касалась в том числе магнитов, которые используют для производства электродвигателей и в других критически важных отраслях.

Журналисты отметили, что КНР является лидером на рынке редкоземельных металлов. На страну приходится около 90% мировой переработки сырья и 94% выпуска постоянных магнитов. При этом СМИ утверждают, что в Пекине жестко контролируют поставки ресурсов, которые необходимы для производства высокотехнологичных товаров.

По данным журналистов, Китай может намеренно ограничивать экспорт. Эксперты считают, что в Поднебесной редкоземельные металлы используют как «рычаг давления».

Ранее правительство Китая призвало местные компании отказаться от использования процессоров H20 американской компании Nvidia. По информации СМИ, в особенности это касается государственных проектов и сфер, связанных с национальной безопасностью.

Китай
Запад
рынки
металлы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер рассказал, почему у Никиты Преснякова не сложилась карьера в США
Встреча Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Япония признала выбор ошибочного пути во время Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.