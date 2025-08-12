Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia

Правительство Китая призвало местные компании отказаться от использования процессоров H20 американской компании Nvidia, сообщает агентство Bloomberg. По его информации, в особенности это касается государственных проектов и сфер, связанных с национальной безопасностью. Утверждается, что соответствующие уведомления получил целый ряд китайских предприятий.

Пекин призвал местные компании избегать использования процессоров Nvidia Corp. H20, особенно для государственных целей, — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что такой шаг создает проблемы для Nvidia. Американский производитель чипов пытается компенсировать потери от ограничений на продажи чипов в Китай.

Ранее появилась информация, что Nvidia и AMD согласились перечислять властям США 15% выручки от продаж своих передовых процессоров в Китае в обмен на получение экспортных лицензий. В соглашение входят продажи чипов H20 от Nvidia и MI308 от AMD.

Также сообщалось, что Китай в рамках торговой сделки с США намерен ослабить экспортный контроль над чипами с высокопропускной памятью. По данным Financial Times, на торговых переговорах китайская делегация настаивала снять ограничения в отношении критически важных компонентов в отрасли искусственного интеллекта.