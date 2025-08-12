Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:56

Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Китая призвало местные компании отказаться от использования процессоров H20 американской компании Nvidia, сообщает агентство Bloomberg. По его информации, в особенности это касается государственных проектов и сфер, связанных с национальной безопасностью. Утверждается, что соответствующие уведомления получил целый ряд китайских предприятий.

Пекин призвал местные компании избегать использования процессоров Nvidia Corp. H20, особенно для государственных целей, — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что такой шаг создает проблемы для Nvidia. Американский производитель чипов пытается компенсировать потери от ограничений на продажи чипов в Китай.

Ранее появилась информация, что Nvidia и AMD согласились перечислять властям США 15% выручки от продаж своих передовых процессоров в Китае в обмен на получение экспортных лицензий. В соглашение входят продажи чипов H20 от Nvidia и MI308 от AMD.

Также сообщалось, что Китай в рамках торговой сделки с США намерен ослабить экспортный контроль над чипами с высокопропускной памятью. По данным Financial Times, на торговых переговорах китайская делегация настаивала снять ограничения в отношении критически важных компонентов в отрасли искусственного интеллекта.

Китай
КНР
чипы
процессоры
США
nvidia
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии сброшенного с пятого этажа кота из Ангарска
Раскрыты подробности боев ВС России с «Азовом» в ДНР
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявление бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.