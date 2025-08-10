Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 10:25

Китай намерен ослабить контроль США в одной отрасли

FT: Китай намерен ослабить контроль над чипами в рамках торговой сделки с США

Китай в рамках торговой сделки с США намерен ослабить экспортный контроль над чипами с высокопропускной памятью, сообщает Financial Times. По данным издания, на торговых переговорах китайская делегация настаивала снять ограничения в отношении критически важных компонентов в отрасли искусственного интеллекта.

Ослабление контроля стало бы подарком для Huawei и SMIC и могло бы открыть Китаю путь к производству миллионов ИИ-чипов в год, а также к перенаправлению дефицитных HBM с чипов, продаваемых в США. Именно поэтому Китай хочет, чтобы эти меры контроля были отменены, а также потому, что они не должны обсуждаться, — заявил источник издания.

Как отмечают журналисты, экспорт высокотехнологичных чипов был ограничен еще при администрации Джо Байдена с целью сдерживания технологического развития китайских компаний Huawei и SMIC. В настоящее время вопрос о возможном ослаблении этих ограничений обсуждается на переговорах уже три месяца. Вопрос об ослаблении экспортного контроля обсуждается на переговорах уже три месяца. Встречи американской и китайской делегаций проходят на фоне приближающейся даты 12 августа, когда истекает срок действия майской договоренности о временной паузе в взаимных торговых пошлинах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этого года может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер подчеркнул, что для этого необходимо заключить сделку с Пекином, с которым Вашингтон сейчас в хороших отношениях.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Китай вступают в период стратегической стабильности. По его словам, Вашингтон мог бы получить некоторые выгоды от крупного торгового конфликта с Пекином, но от этого пострадал бы весь мир.

