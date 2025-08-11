Два техногиганта заплатят США часть выручки с продаж чипов в Китае Nvidia и AMD заплатят США 15% выручки с продаж чипов в Китае

Производители чипов Nvidia и AMD согласились перечислять властям США 15% выручки от продаж своих передовых процессоров в Китае в обмен на получение экспортных лицензий, сообщает Financial Times со ссылкой на американского чиновника. По данным издания, в соглашение входят продажи чипов H20 от Nvidia и MI308 от AMD.

Ранее Трамп заявил, что планирует вести борьбу с Китаем «очень дружелюбно». Президент также не исключил возможности заключения новых торговых соглашений с другими странами, включая Индию.

Также Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.