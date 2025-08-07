Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп назвал сферы импорта, на которые наложит баснословные пошлины

Трамп: импортные пошлины на микросхемы и полупроводники составят 100%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, посвященного анонсированию крупных инвестиций Apple в американскую экономику, предупредил о своих планах ввести беспрецедентные импортные пошлины на микросхемы и полупроводники. Ставка может достигать 100%.

Однако компании, производящие электронику в США, получат освобождение от тарифов. По словам президента, мера направлена на стимулирование внутреннего производства критически важных электронных компонентов.

Ключевым аспектом нового подхода станет льгота для технологических компаний, которые разместят свои производственные мощности на территории Соединенных Штатов. Заявление Трампа прозвучало на фоне новости о планах Apple инвестировать около $600 млрд в США в ближайшие годы.

Иными словами, мы введем примерно 100-процентные пошлины на микросхемы и полупроводники. Но если вы строите [производство] в Соединенных Штатах, вы не должны будете платить, — заявил глава Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что ощутимо повысит торговые пошлины в отношении Индии, так как Нью-Дели все еще закупает российскую нефть. При этом, отметил Трамп, индийское руководство затем реализует это сырье на свободном рынке с большой наценкой.

