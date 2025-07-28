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28 июля 2025 в 09:25

Маск раскрыл, кто поможет Tesla с производством чипов нового поколения

Маск: Samsung поможет Tesla с производством чипов следующего поколения

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания Samsung окажет производителю электромобилей Tesla помощь с выпуском чипов нового поколения AI6, сообщил в своей соцсети X миллиардер Илон Маск. По его словам, южнокорейская корпорация позволит Tesla участвовать в максимизации эффективности производства.

Гигантский новый завод Samsung в Техасе будет предназначен для производства чипов Tesla следующего поколения AI6, — написал Маск.

Ранее отчетность компании Маска показала, что по итогам второго квартала текущего года прибыль производителя электромобилей Tesla упала на 16,3% год к году, до $1,172 млрд (92,7 млрд рублей). Разводненная прибыль на акцию без коррекции снизилась с $0,4 до $0,33. Операционная прибыль Tesla упала на 42%, выручка — на 11,8%, до $22,5 млрд (1,7 трлн рублей). Показатель чуть лучше прогноза. Однако свободный денежный поток сократился на 89%.

До этого СМИ сообщили, что после вступления в силу налогового законопроекта президента США Дональда Трампа Tesla столкнется с миллиардными убытками. Именно это сподвигло Маска раскритиковать инициативу американского лидера, считают журналисты. Предприниматель пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $250 млн (19,6 млрд рублей) и считался главным сторонником республиканца. Однако теперь их отношения окончательно испорчены.

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