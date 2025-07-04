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04 июля 2025 в 17:10

Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа

FT: налоговый закон Трампа грозит Tesla убытками на миллиарды долларов

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

После вступления в силу налогового законопроекта президента США Дональда Трампа компания Илона Маска Tesla столкнется с миллиардными убытками, пишет Financial Times. По данным издания, именно это сподвигло предпринимателя раскритиковать инициативу американского лидера.

Предприниматель пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $250 млн (19,6 млрд рублей) и считался главным сторонником республиканца. Однако теперь их отношения окончательно испорчены, отмечают журналисты.

Законопроект главы Белого дома отменяет федеральный стандарт CAFE, поощряющий производителей электрокаров. В первом квартале 2025 года только благодаря этому стандарту Tesla заработала $595 млн (46,8 млрд рублей). Если бы не это, то бизнес Маска стал бы убыточным.

Ранее Маск в очередной раз подверг критике законопроект американского лидера о расходах и налогах, назвав его «политическим самоубийством» для всей Республиканской партии США. В ответ Трамп не исключил рассмотрения дела по депортации бизнесмена. Он намекнул, что может начать проверку в адрес миллиардера.

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