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24 июля 2025 в 12:15

Прибыль компании Маска резко обрушилась

Чистая прибыль Tesla во втором квартале рухнула на 16,3%

Фото: Carstensen/dpa/Global Look Press

По итогам второго квартала текущего года прибыль производителя электромобилей Tesla упала на 16,3% год к году до $1,172 млрд (92,7 млрд рублей), следует из отчетности компании миллиардера Илона Маска. Разводненная прибыль на акцию без коррекции снизилась с $0,4 до $0,33.

Операционная прибыль Tesla упала на 42%, выручка – на 11,8%, до $22,5 млрд (1,7 трлн рублей). Показатель чуть лучше прогноза. Однако свободный денежный поток сократился на 89%.

В компании заверили, что в условиях ухудшения финансовых показателей сосредоточены на капитальных затратах и долгосрочных инвестициях. Речь идет о развитии инициатив в сфере автономных технологий. Выпуск электромобилей сохранился на прежнем уровне, но на 13% упали поставки. Производство Cybertruck рухнул на 45%, поставки — на 52%, выпуск Model 3/Y вырос на 3%, но поставки упали на 12%.

Ранее СМИ сообщили, что после вступления в силу налогового законопроекта президента США Дональда Трампа Tesla столкнется с миллиардными убытками. Именно это сподвигло Маска раскритиковать инициативу американского лидера, считают журналисты. Предприниматель пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $250 млн (19,6 млрд рублей) и считался главным сторонником республиканца. Однако теперь их отношения окончательно испорчены.

Илон Маск
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