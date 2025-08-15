Удары по Украине сегодня, 15 августа: какие объекты ВСУ поражены, сводка

Российская армия минувшей ночью нанесла очередные удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 15 августа 2025 года?

Удары по Украине в пятницу, 15 августа

Военный блогер Олег Царев отметил, что ВС РФ ночью нанесли комплексные удары БПЛА и ракетами по военным объектам ВСУ.

«Мониторинг противника насчитал 97 БПЛА, запущенных с территории России. Из них якобы „сбито/локационно потеряно“ – 63. Кроме этого, удар нанесен двумя ракетами „Искандер-М“. Враг признал попадания в цели 34 БПЛА в 12 районах. Сообщения о взрывах приходили из пока занятой ВСУ части ДНР, Харьковской, Черниговской, Сумской областей. Ракетный удар нанесен по объектам ВСУ в Павлограде Днепропетровской области, информации о целях пока нет. В Харьковской области целями стали военные склады рембазы и ПВО, ПВД наемников. В Сумской области ВС РФ поразили объекты военной логистики и полевые склады в приграничной зоне, на фото 1 – разрушения на АЗС под Сумами после прилета. Удары БПЛА „Герань“ в окрестностях Доброполья в Донбассе», — добавил он.

«Дневник Десантника» также сообщил, что российская армия продолжила наносить удары по военным объектам ВСУ.

«В Харьковской области поражены склады, ПВО, рембазы. У Дергачей и Казачьей Лопани зафиксирован мощный удар, в результате которого уничтожено порядка 20 наемников и две артиллерийские системы. В Херсонской области уничтожили живую силу противника и группы БПЛА операторов. В Сумской области поражена логистика ВСУ, полевые склады и расположение живой силы у линии боевых действий. В районе Славянска нанесен удар по логистическому узлу, энергетической инфраструктуре. В Черниговской области поражены места размещения военных и РЛС», — добавили авторы канала.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что ВС РФ уничтожили HIMARS в Сумской области.

HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Противник подтащил „Хаймерс“ к границе с намерением нанести ночной удар по нашему приграничью. Под угрозой была Брянская область. Наша разведка вскрыла огневую позицию РСЗО в районе Жихово Сумской области. Вместе с пусковой установкой и боекомплектом уничтожены и боевики, обслуживающие РСЗО. Зачастую эти системы сопровождают западные спецы. Потому большая вероятность, что высокоточным ракетным ударом вчера были уничтожены и иностранные военные специалисты», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Какие удары ВСУ наносили по России в пятницу, 15 августа

«По предварительной информации, ночью вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, огнем охвачены четыре верхних этажа. К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают оперативные службы. Пожарные ликвидируют огонь. Утром будет проведен подомовой обход. Комиссия зафиксирует все повреждения. Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья. Информация о последствиях уточняется. В случае обнаружения обломков беспилотника ни в коем случае не приближайтесь к ним!» — написал ночью врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ продолжают атаковать Белгород.

«Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города. У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжелое. У второго мужчины осколочные ранения ног. Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждено остекление административного здания. Также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трех МКД, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, у еще одного административного здания повреждены остекление и фасад. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны РФ заявили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Курской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, 7 БПЛА — над территорией Самарской области, 6 БПЛА — над территорией Белгородской области, 5 БПЛА — над территорией Орловской области, 4 БПЛА — над территорией Брянской области, 4 БПЛА — над территорией Воронежской области, 1 БПЛА — над территорией Саратовской области, 1 БПЛА — над территорией Республики Калмыкия, 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря.