Появилось видео удара БПЛА по главе Совета депутатов Новой Каховки

В Сети появилось видео удара БПЛА по председателю Совета депутатов Новой Каховки Владимиру Леонтьеву. Оно было снято камерой видеонаблюдения, расположенной неподалеку от места происшествия.

На кадрах видно, как Леонтьев проходит мимо машины и движется в сторону входа в здание. В этот момент раздается громкий взрыв, обзор перекрывает облако пыли и дыма, а через несколько секунд становятся слышны крики. В конце видео можно разобрать фразу «вызовите скорую».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Леонтьев умер в больнице от полученных травм. Он добавил, что чиновник был настоящим патриотом и одним из первых сторонников «Единой России» в регионе.

До этого губернатор отмечал, что инцидент произошел утром 1 октября. Пострадавшего увезли с места происшествия с различными тяжелыми травмами. По словам Сальдо, Леонтьева хорошо знают в Новой Каховке, так как он долгое время возглавлял город.

В ночь на 1 октября силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Министерства обороны России, по восемь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.