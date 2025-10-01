Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 11:15

Умер пострадавший при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавший при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев умер, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что чиновник был настоящим патриотом и одним из первых сторонников «Единой России» в регионе.

Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений, — написал Сальдо.

Утром 1 октября губернатор региона заявил о серьезном ранении Леонтьева в результате атаки украинских военных. Он добавил, что чиновник попал в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 1 октября силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Министерства обороны России, по восемь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.

До этого посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что за прошедшую неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 17 российских мирных жителей, в том числе трое детей. Он отметил, что еще 139 человек получили ранения различной степени тяжести.

