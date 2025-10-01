Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:31

Глава Совета депутатов Новой Каховки серьезно пострадал из-за атаки ВСУ

Сальдо: в Новой Каховке из-за атаки ВСУ ранен глава Совета депутатов Леонтьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Каховке из-за атаки ВСУ серьезно пострадал глава Совета депутатов города Владимир Леонтьев, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, — написал Сальдо.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что за прошедшую неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 17 российских мирных жителей, в том числе трое детей. Он отметил, что еще 139 человек получили ранения различной степени тяжести. Посол пояснил, что основное количество пострадавших или погибших связано с атаками беспилотников.

До этого стало известно, что за два дня до шестилетия в результате атаки БПЛА в Воскресенске погиб пятилетний мальчик. Родственник семьи рассказал, что ребенок остался на ночь у своей 76-летней прабабушки, в доме больше никого не было. Мужчина отметил, что бабушка с мальчиком, вероятно, потеряли сознание и не смогли выбраться из охваченного огнем здания.

