Глава Совета депутатов Новой Каховки серьезно пострадал из-за атаки ВСУ

В Новой Каховке из-за атаки ВСУ серьезно пострадал глава Совета депутатов города Владимир Леонтьев, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, — написал Сальдо.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что за прошедшую неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 17 российских мирных жителей, в том числе трое детей. Он отметил, что еще 139 человек получили ранения различной степени тяжести. Посол пояснил, что основное количество пострадавших или погибших связано с атаками беспилотников.

До этого стало известно, что за два дня до шестилетия в результате атаки БПЛА в Воскресенске погиб пятилетний мальчик. Родственник семьи рассказал, что ребенок остался на ночь у своей 76-летней прабабушки, в доме больше никого не было. Мужчина отметил, что бабушка с мальчиком, вероятно, потеряли сознание и не смогли выбраться из охваченного огнем здания.