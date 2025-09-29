Пятилетний Ваня погиб за двое суток до дня рождения при атаке БПЛА ВСУ RT: мальчик не дожил два дня до шестилетия из-за удара ВСУ по Воскресенску

За два дня до шестилетия в результате атаки БПЛА в Воскресенске погиб пятилетний мальчик, сообщил RT родственник семьи. По его словам, ребенок остался на ночь у своей 76-летней прабабушки, в доме больше никого не было. Мужчина отметил, что бабушка с мальчиком, вероятно, потеряли сознание и не смогли выбраться из охваченного огнем здания.

Взрывы раздались около 03:00. Дом сгорел почти полностью. Мы не знаем, в какую именно его часть попал беспилотник. Предполагаем, прабабушка и Ваня потеряли сознание и не смогли выбраться. Иначе бы они выбежали из здания. Через два дня ему могло бы быть шесть лет, — сказал собеседник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. По его информации, в результате нападения погибли 76-летняя женщина и ее внук. Глава области выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников был поврежден жилой дом. По его словам, удар нанесен по одному из муниципалитетов, где наблюдаются разрушения крыши, стен и окон здания.